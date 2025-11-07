RU

Трамп упрекнул Европу и встал на защиту Орбана в поставках нефти из РФ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия смогла продолжить импорт российской нефти. Эй якобы сложно найти альтернативу.

Как передает РБК-Украина, об этом на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист спросил у Трампа, готовы ли США сделать исключения из санкций для Венгрии. 

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это великая страна, большая страна, но у неё нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьёзная проблема", - ответил американский лидер. 

Он упомянул, что "есть еще одна страна", у которой такая же проблема. 

Также Трамп добавил, что многие из европейских стран не сталкиваются с такими же трудностями, как Венгрия, но они "покупают много нефти и газа у России". 

Санкции США

Напомним, Венгрия за более чем три года с начала полномасштабной войны России против Украины не диверсифицировала импорт нефти и газа. Она продолжает активно покупать российские энергоносители, несмотря на планы ЕС полностью отказаться от них.

При этом Хорватия предлагала Венгрии альтернативу - Адриатический трубопровод. Благодаря ему единственный венгерский НПЗ мог бы обеспечить около 80% своих потребностей.

После того как США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", власти Венгрии не изменили своей позиции по российской нефти и не хотят рассматривать альтернативы.

Вместо этого премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл к президенту США Дональду Трампу, чтобы просить об исключениях из санкций.

