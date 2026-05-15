Трамп допустив скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з Іраном

Підсумки візиту Трампа до Китаю

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебував із офіційним візитом у Пекіні, де провів серію насичених переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі лідери двох наддержав обговорили низку глобальних питань, зокрема війну в Україні та ядерну програму Тегерана.

Як писало РБК-Україна, американський лідер заявив, що під час переговорів сторони порушували тему війни в Україні та висловили спільне бажання побачити врегулювання конфлікту, проте конкретних деталей плану поки що не надали.

Крім того, Пекін та Вашингтон досягли принципової згоди в тому, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Водночас за підсумками візиту Трамп констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання іранської кризи загалом.