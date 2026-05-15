Трамп допустив скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, які купують сировину в Ірану. Цю тему він обговорив під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, американський лідер заявив, що питання обмежувальних заходів порушувалося під час офіційних зустрічей у столиці Китаю.
Трамп зазначив, що планує оголосити свій вердикт найближчим часом.
"Я збираюся прийняти рішення протягом наступних кількох днів", - заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Питання іранських санкцій стало додатковою точкою напруги напередодні візиту Трампа до Пекіна, оскільки влада Китаю раніше наказала своїм компаніям ігнорувати американські обмеження.
Сполучені Штати запровадили санкції проти китайських нафтопереробних заводів у рамках масштабної військової та економічної кампанії проти Тегерана.
Водночас Китай уже тривалий час залишається ключовим та найбільшим покупцем іранської нафти.
Послаблення цих обмежень може стати серйозною поступкою Пекіну за підсумками двостороннього саміту лідерів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебував із офіційним візитом у Пекіні, де провів серію насичених переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі лідери двох наддержав обговорили низку глобальних питань, зокрема війну в Україні та ядерну програму Тегерана.
Як писало РБК-Україна, американський лідер заявив, що під час переговорів сторони порушували тему війни в Україні та висловили спільне бажання побачити врегулювання конфлікту, проте конкретних деталей плану поки що не надали.
Крім того, Пекін та Вашингтон досягли принципової згоди в тому, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.
Водночас за підсумками візиту Трамп констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання іранської кризи загалом.