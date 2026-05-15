Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп допустил отмену санкций против Китая, которые связаны с Ираном

19:00 15.05.2026 Пт
2 мин
Трамп готовит неожиданную уступку Китаю после встречи с Си Цзиньпином
aimg Сергей Козачук
Фото: Дональд Трамп - Си Цзиньпинь (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, которые покупают сырье у Ирана. Эту тему он обсудил во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Детали переговоров

По информации издания, американский лидер заявил, что вопрос ограничительных мер поднимался во время официальных встреч в столице Китая.

Трамп отметил, что планирует объявить свой вердикт в ближайшее время.

"Я собираюсь принять решение в течение следующих нескольких дней", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Вопрос иранских санкций стал дополнительной точкой напряжения накануне визита Трампа в Пекин, поскольку власти Китая ранее приказали своим компаниям игнорировать американские ограничения.

Причины введения ограничений

Соединенные Штаты ввели санкции против китайских нефтеперерабатывающих заводов в рамках масштабной военной и экономической кампании против Тегерана.

В то же время Китай уже длительное время остается ключевым и крупнейшим покупателем иранской нефти.

Ослабление этих ограничений может стать серьезной уступкой Пекину по итогам двустороннего саммита лидеров.

Итоги визита Трампа в Китай

Напомним, президент США Дональд Трамп находился с официальным визитом в Пекине, где провел серию насыщенных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи лидеры двух сверхдержав обсудили ряд глобальных вопросов, в частности войну в Украине и ядерную программу Тегерана.

Как писало РБК-Украина, американский лидер заявил, что во время переговоров стороны поднимали тему войны в Украине и выразили общее желание увидеть урегулирование конфликта, однако конкретных деталей плана пока не предоставили.

Кроме того, Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

В то же время по итогам визита Трамп констатировал, что переговоры не принесли существенных прорывов ни в сфере торговли, ни в вопросах урегулирования иранского кризиса в целом.

