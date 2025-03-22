Трамп допустив, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною
Президент США Дональд Трамп не давав російському диктатору Володимиру Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною. Але висловив думку, що такий дедлайн для глави Кремля може бути у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Так американський лідер відповів на запитання представників ЗМІ щодо можливого часового терміну, за який Путін мав би погодитися на припинення атак в рамках спроб Трампа покласти край російсько-українській війні.
Разом з тим президент Штатів вислови упевненість, що домовленості таки буде досягнуто.
"Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один", - відповів він стосовно дедлайну.
За словами Трампа, "вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро".
Також американський президент заперечив твердження, що Путін у нещодавній телефонній бесіді з ним відхилив пропозицію Вашингтона, погоджену раніше з Києвом, стосовно 30-денного припинення вогню на усьому театрі воєнних дій між Україною та РФ.
Трамп заявив, що російський диктатор "нічого не відхиляв". Та додав, що щодо Росії діють "дуже багато санкцій, мабуть, у них більше санкцій, ніж у будь-кого".
Перед тим 21 березня у Білому домі президент США висловив упевненість, що війна РФ проти України неминуче закінчиться, незважаючи на те, що Путін ще не погодився на пропозицію про припинення вогню, частково узгоджену США.
"Сьогодні у нас було кілька хороших розмов, і, можливо, ми зможемо якомога швидше припинити марш смерті, - сказав Трамп журналістам.
NBC News звертає увагу, що лишається незрозумілим, які саме розмови мав на увазі президент Штатів, але раніше цього тижня він спілкувався як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що після розмови з Путіним 18 березня Трамп заявив, що глава Кремля начебто погодився тимчасово призупинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
Разом з тим Путін відмовився одразу погодити пропозицію щодо 30-денного припинення вогню. На дану американську ініціативу раніше погодився офіційний Київ під час зустрічі делегації від США та України в Джидді (Саудівська Аравія)
Крім того, 21 березня Трамп висловив сподівання, що для угоди між Україною і Росією вже є "рамки".
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