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Трамп допустил, что даст Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной

Суббота 22 марта 2025 02:38
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Трамп допустил, что даст Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп не давал российскому диктатору Владимиру Путину крайний срок для согласования режима прекращения огня с Украиной. Но высказал мнение, что такой дедлайн для главы Кремля может быть в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Так американский лидер ответил на вопрос представителей СМИ о возможном временном сроке, за который Путин должен был бы согласиться на прекращение атак в рамках попыток Трампа положить конец российско-украинской войне.

Вместе с тем президент Штатов выразил уверенность, что договоренность таки будет достигнута.

"Не было крайнего срока. Но я думаю, что мы будем иметь один", - ответил он относительно дедлайна.

По словам Трампа, "они сейчас очень стараются, как вы, видимо, видели обоих, но я думаю, что мы это сделаем довольно скоро".

Также американский президент опроверг утверждение, что Путин в недавней телефонной беседе с ним отклонил предложение Вашингтона, согласованное ранее с Киевом, о 30-дневном прекращении огня на всем театре военных действий между Украиной и РФ.

Трамп заявил, что российский диктатор "ничего не отклонял". И добавил, что в отношении России действуют "очень много санкций, пожалуй, у них больше санкций, чем у кого-либо".

Перед тем 21 марта в Белом доме президент США выразил уверенность, что война РФ против Украины неизбежно закончится, несмотря на то, что Путин еще не согласился на предложение о прекращении огня, частично согласованное США.

"Сегодня у нас было несколько хороших разговоров, и, возможно, мы сможем как можно скорее прекратить марш смерти, - сказал Трамп журналистам.

NBC News обращает внимание, что остается непонятным, какие именно разговоры имел в виду президент Штатов, но ранее на этой неделе он общался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что после разговора с Путиным 18 марта Трамп заявил, что глава Кремля якобы согласился временно приостановить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Вместе с тем Путин отказался сразу согласовать предложение о 30-дневном прекращении огня. На данную американскую инициативу ранее согласился официальный Киев во время встречи делегации от США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия)

Кроме того, 21 марта Трамп выразил надежду, что для соглашения между Украиной и Россией уже есть "рамки".

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