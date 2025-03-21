ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп: для угоди між Україною і Росією вже є "рамки"

Вашингтон, П'ятниця 21 березня 2025 18:51
UA EN RU
Трамп: для угоди між Україною і Росією вже є "рамки" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американська влада вважає, що вже вимальовуються "рамки" для угоди між Україною і Росією.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп нагадав, що в нього були дуже хороші переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент Путін скаже вам, що без Сполучених Штатів він би не турбувався. Але коли Сполучені Штати залучені, він турбується. І я маю сказати вам, що дуже добре спілкувався з обома джентльменами, і в нас, я думаю, є рамки угоди. Я сподіваюся, що у нас є рамки угоди", - додав американський лідер.

За словами Трампа, він бере участь у мирному процесі з двох причин. Перша - це вбивство тисяч молодих українців і росіян "щотижня". А друга - це витрати США на війну, яка "ніколи б не сталася, якби в Америки був компетентний президент".

Перемир'я між Україною та Росією

Нагадаємо, Україна нещодавно прийняла пропозицію США про повне припинення вогню з Росією на 30 днів. Але цю ініціативу поки що не реалізували через позицію Москви.

Глава Кремля Володимир Путін не хоче повністю припиняти вогонь, доки Україна не виконає низку його вимог. При цьому диктатор погодився тільки на припинення атак на енергетичні об'єкти.

У понеділок, 24 березня, США проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Там обговорюватимуть різні пропозиції про припинення вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
NEWS
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом