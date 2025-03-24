Трамп допустив послаблення торгових мит для "багатьох країн"

Сьогодні вдень, оголошуючи про інвестицію Hyundai в розмірі 20 мільярдів доларів, Трамп заявив, що може звільнити від накладення торгових мит "багато країн".

"Я можу зробити багато винятків для різних країн. Можливо, ми навіть будемо ще щедрішими", – зазначив президент про взаємні тарифи країн і США.

Однак Трамп не уточнив, які саме країни можуть отримати звільнення або за якими критеріями ухвалюватимуться такі рішення.

Протягом останніх тижнів президент США наголошував, що жодних винятків його тарифна політика не передбачає. Але днями, виступаючи в Овальному кабінеті, заявив, що готовий проявити "гнучкість", щоправда, не пояснивши, що саме це означає.

Також сьогодні, після засідання Кабміну, Трамп заявив, що нові тарифи на різні товари будуть оголошені "дуже скоро". Окрім того, президент оголосив про запровадження 25% мита на будь-яку країну, яка купуватиме нафту у Венесуели, починаючи з 2 квітня. Пізніше він уточнив, що цей тариф накладається додатково до вже чинних мит.

Митні війни США

Нагадаємо, на початку лютого президент США підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 25% зі всіх країн світу без винятків. Під удар підпали найбільші імпортери сировини - Канада, Мексика, Росія та Китай.

Своє рішення Трамп пояснив спробою допомогти американській промисловості. Однак деякі країни почали запроваджувати зворотні мита на імпорт зі США, що спровокувало тарифні війни.

Крім того, 19 лютого президент також заявив про намір ввести 25% мита на імпорт автомобілів до США.

Нові тарифи мали запрацювати з 4 березня. Однак після зустрічі з трійкою найбільших американських виробників автомобілів, Трамп на місяць відтермінував введення мит на імпорт авто з Канади та Мексики. За цей період виробники мають перенести свої ланцюги поставок до США.

Актуальна дата набуття чинності мит на імпорт автомобілів та окремих секторальних мит з інших країн до Америки - 2 квітня.