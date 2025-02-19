Торгова війна проти Європи: Трамп заявив, що введе 25%-ві мита на автомобілі

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити мита на автомобілі "в районі 25%" і аналогічні мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що мита на автомобілі набудуть чинності вже 2 квітня, на наступний день після того, як члени його кабінету мають представити йому доповіді з описом варіантів низки імпортних мит у рамках його дій з реформування світової торгівлі.

Трамп давно виступає проти того, що він називає несправедливим ставленням до експорту американських автомобілів на зарубіжних ринках.

Наприклад, Європейський Союз стягує 10% мито на імпорт транспортних засобів, що вчетверо перевищує ставку мита на легкові автомобілі в США в розмірі 2,5%. Однак США стягують 25% мито на пікапи з країн, відмінних від Мексики і Канади, податок, який робить ці транспортні засоби дуже прибутковими для автовиробників Детройта.

Очільник зовнішньоторговельного відомства ЄС Марош Шефчович зустрінеться сьогодні у Вашингтоні зі своїми американськими колегами - міністром торгівлі Говардом Лютніком, кандидатом Трампа на посаду торгового представника США Джеймісоном Гріром і директором Національної економічної ради Кевіном Гассетом, щоб обговорити різні тарифи, якими погрожує Трамп.

На запитання про те, чи може ЄС уникнути відповідних мит, які він запропонував минулого тижня, Трамп повторив свою заяву про те, що ЄС уже дав зрозуміти, що знизить мита на американські автомобілі до рівня США, хоча законодавці ЄС заперечують, що робили це.

Він заявив, що чинитиме тиск на чиновників ЄС, щоб вони збільшили імпорт автомобілів та інших товарів у США.

Трамп повідомив журналістам у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, що галузеві мита на фармацевтичні препарати та напівпровідники також починатимуться з "25% або вище" і суттєво зростуть протягом року.

Він не назвав дату оголошення цих мит і сказав, що хотів би дати виробникам ліків і чипів деякий час для створення заводів у США, щоб вони могли уникнути мит.

Трамп сказав, що очікує, що деякі з найбільших компаній світу оголосять про нові інвестиції в США в найближчі кілька тижнів. Він не надав додаткових подробиць.

Торгова війна Трампа

З моменту своєї інавгурації чотири тижні тому Трамп запровадив 10% мито на весь імпорт з Китаю, на додаток до наявних зборів, нібито через нездатність Китаю зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць, 25% мита на товари з Мексики і неенергетичний імпорт з Канади.

Він також встановив 12 березня як дату початку 25% мита на всю імпортовану сталь і алюміній, скасовуючи винятки для Канади, Мексики, Європейського Союзу та інших торгових партнерів. Трамп також оголосив, що ці мита будуть застосовуватися до сотень імпортованих товарів вторинної переробки зі сталі та алюмінію.

Минулого тижня він доручив своїй економічній команді розробити плани щодо введення взаємних тарифів, які відповідають тарифним ставкам кожної країни на кожен продукт.

Відкладені тарифи на автомобілі

Мито на імпорт автомобілів у розмірі 25% стане переломним моментом для світової автомобільної промисловості, яка і так страждає від невизначеності, викликаної тарифною політикою Трампа.

Схожа драма розігралася в 2018 і 2019 роках під час першого терміну Трампа, коли Міністерство торгівлі провело розслідування національної безпеки щодо імпорту автомобілів і виявило, що він послаблює внутрішню промислову базу. У той час Трамп погрожував запровадити мита на автомобілі в розмірі 25%, але в кінцевому підсумку не вжив жодних заходів, а його повноваження щодо тарифів, отримані в результаті цього розслідування, минули.

Однак деякі результати, які лягли в основу розслідування 2018 року, можуть бути повторно використані або оновлені в рамках нової програми з введення тарифів на автомобільну продукцію