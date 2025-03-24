Трамп допустил ослабление торговых пошлин для "многих стран"

Сегодня днем, объявляя об инвестиции Hyundai в размере 20 миллиардов долларов, Трамп заявил, что может освободить от наложения торговых пошлин "многие страны".

"Я могу сделать много исключений для разных стран. Возможно, мы даже будем еще более щедрыми", - отметил президент о взаимных тарифах стран и США.

Однако Трамп не уточнил, какие именно страны могут получить освобождение или по каким критериям будут приниматься такие решения.

В течение последних недель президент США подчеркивал, что никаких исключений его тарифная политика не предусматривает. Но на днях, выступая в Овальном кабинете, заявил, что готов проявить "гибкость", правда, не объяснив, что именно это означает.

Также сегодня, после заседания Кабмина, Трамп заявил, что новые тарифы на различные товары будут объявлены "очень скоро". Кроме того, президент объявил о введении 25% пошлины на любую страну, которая будет покупать нефть у Венесуэлы, начиная со 2 апреля. Позже он уточнил, что этот тариф накладывается дополнительно к уже действующим пошлинам.

Таможенные войны США

Напомним, в начале февраля президент США повысил тарифы на импорт стали и алюминия до 25% из всех стран мира без исключений. Под удар попали крупнейшие импортеры сырья - Канада, Мексика, Россия и Китай.

Свое решение Трамп объяснил попыткой помочь американской промышленности. Однако некоторые страны начали вводить обратные пошлины на импорт из США, что спровоцировало тарифные войны.

Кроме того, 19 февраля президент также заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей в США.

Новые тарифы должны были заработать с 4 марта. Однако после встречи с тройкой крупнейших американских производителей автомобилей, Трамп на месяц отсрочил введение пошлин на импорт авто из Канады и Мексики. За этот период производители должны перенести свои цепи поставок в США.

Актуальная дата вступления в силу пошлин на импорт автомобилей и отдельных секторальных пошлин из других стран в Америку - 2 апреля.