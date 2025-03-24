США готуються ввести нові мита на імпорт, РФ може бути включена до списку, - WSJ

США готуються ввести нові мита на імпорт, зокрема для країн з торговим дисбалансом. Росія може опинитись у числі цільових держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Білий дім планує змінити свою стратегію щодо тарифів, які мають набути чинності 2 квітня. Тепер адміністрація Трампа, ймовірно, зменшить кількість галузей, на які будуть накладені тарифи, зосередивши увагу на країнах із найбільшим торговими розбіжностями зі США.

Президент Дональд Трамп оголосив 2 квітня "Днем визволення" для США, коли повинні були бути введені взаємні тарифи, що зрівнюють американські митні ставки з тими, що стягуються торговими партнерами, а також спеціальні тарифи на такі сектори, як автомобільна, фармацевтична та напівпровідникова промисловість.

Це рішення може бути змінене, і ймовірно, що галузеві тарифи не будуть оголошені на заплановану дату.

За данмим джерел WSJ, Білий дім зосередиться на країнах з торговим дисбалансом, серед яких Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, В’єтнам та інші, повідомила особа, яка знає про плани.

Проте наразі адміністрація не надала чіткої інформації про точний список країн, на які будуть накладені нові митні збори.