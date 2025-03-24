США готуються ввести нові мита на імпорт, РФ може бути включена до списку, - WSJ
США готуються ввести нові мита на імпорт, зокрема для країн з торговим дисбалансом. Росія може опинитись у числі цільових держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Білий дім планує змінити свою стратегію щодо тарифів, які мають набути чинності 2 квітня. Тепер адміністрація Трампа, ймовірно, зменшить кількість галузей, на які будуть накладені тарифи, зосередивши увагу на країнах із найбільшим торговими розбіжностями зі США.
Президент Дональд Трамп оголосив 2 квітня "Днем визволення" для США, коли повинні були бути введені взаємні тарифи, що зрівнюють американські митні ставки з тими, що стягуються торговими партнерами, а також спеціальні тарифи на такі сектори, як автомобільна, фармацевтична та напівпровідникова промисловість.
Це рішення може бути змінене, і ймовірно, що галузеві тарифи не будуть оголошені на заплановану дату.
За данмим джерел WSJ, Білий дім зосередиться на країнах з торговим дисбалансом, серед яких Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, В’єтнам та інші, повідомила особа, яка знає про плани.
Проте наразі адміністрація не надала чіткої інформації про точний список країн, на які будуть накладені нові митні збори.
Митні війни США
На початку лютого президент США підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25% до США зі всіх країн світу без винятків. Під удар підпали найбільші імпортери сировини - Канада, Мексика, Росія та Китай.
Своє рішення Трамп пояснив спробою допомогти американській промисловості. Однак деякі країни почали запроваджувати зворотні мита на імпорт зі США, що спровокувало тарифні війни.
Крім того, 19 лютого президент також заявив про намір ввести 25% мита на імпорт автомобілів до США.
Нові тарифи мали запрацювати з 4 березня. Однак після зустрічі з трійкою найбільших американських виробників автомобілів, Трамп на місяць відтермінував введення мит на імпорт авто з Канади та Мексики. За цей період виробники мають перенести свої ланцюги поставок до США.
Актуальна дата набуття чинності мит на імпорт автомобілів та окремих секторальних мит з інших країн до Америки - 2 квітня.
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