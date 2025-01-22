Трамп допускає нові санкції проти РФ, якщо Путін не піде на переговори

Нагадаємо, 20 січня після інавгурації Трамп теж заявив, що Зеленський хоче укласти угоду. Водночас президент США висловив сподівання, що Путін також має бути готовим до угоди, оскільки не укладаючи її, диктатор РФ руйнує Росію.

"Думаю, Росія має великі проблеми. Подивіться на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що намагається якнайшвидше домогтися завершення війни в Україні, повторивши твердження, що дана війна "ніколи не повинна була початися".

Крім того, новий держсекретар США Марк Рубіо після вступу на посаду теж висловився про завершення війни між РФ проти України. За його словами, кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

Детальніше про те, що говорив Трамп і його команда про війну в Україні після інавгурації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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