Трамп заявив, що Зеленський готовий до угоди, а Росія має великі проблеми

Президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості. А ось у Росії можливі економічні складнощі, які можуть підштовхнути російського лідера Володимира Путіна до перемовин.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Під час перебування в Овальному кабінеті Трамп підписав низку указів та відповів на питання журналістів. У нього зокрема запитали і про війну в Україні.

На що Трамп заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Президент США висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію не укладаючи угоду".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", - додав Трамп.

При цьому Трамп заявив, що планує зустрітись з Путіним. Він не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Також Трамп сказав, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

"Вона б не почалась, якби я був президентом", - наголосив він.