Трамп допускает новые санкции против РФ, если Путин не пойдет на переговоры

В ходе выступления Трамп добавил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.

"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.