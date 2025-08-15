ua en ru
Трамп допускает гарантии безопасности для Украины, но без вступления в НАТО

Пятница 15 августа 2025 15:50
Трамп допускает гарантии безопасности для Украины, но без вступления в НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не исключает предоставления Украине гарантий безопасности, но не в форме вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

Трампа спросили о возможности того, что США предоставят Украине гарантии безопасности.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", - ответил президент США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что во время встречи на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио утверждал, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.

