Трамп про Донбас: питання не розв'язали, але ми близько

Питання щодо створення на Донбасі так званої "зони вільної торгівлі" (або "вільної економічної зони") поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.
У відповідь на питання щодо Донбасу президент США сказав, що воно поки що не вирішене. Але запевнив, що усі сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально "одне чи два дуже складні питання".
"Ви можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки. Є одне чи два дуже складні питання", - зазначив він.
Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ - ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке.
Також Зеленський погодився з Трампом в тому, що територіальне питання залишається "дуже складним". Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум.
"Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану (мирного плану, - ред)", - додав український лідер.
Зазначимо, що ще до зустрічі з Трампом Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" для України в мирних переговорах перед зустріччю президентів у США. За його словами, це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.
Президент після зустрічі з Трампом під час пресконференції заявив, що питання гарантій безпеки погоджено на 100%, а весь мирний план - загалом на 90%. Таким чином, нерозв'язаними залишаються виключно питання Донбасу та ЗАЕС.