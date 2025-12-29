Трамп про Донбас: питання не розв'язали, але ми близько

У відповідь на питання щодо Донбасу президент США сказав, що воно поки що не вирішене. Але запевнив, що усі сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально "одне чи два дуже складні питання".

"Ви можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки. Є одне чи два дуже складні питання", - зазначив він.

Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ - ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке.

Також Зеленський погодився з Трампом в тому, що територіальне питання залишається "дуже складним". Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум.

"Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану (мирного плану, - ред)", - додав український лідер.