Трамп о Донбассе: вопрос не решили, но мы близко

В ответ на вопрос о Донбассе президент США сказал, что он пока не решен. Но заверил, что все стороны работают над этим моментом. В целом, по словам Трампа, решить в вопросе заключения мирного соглашения осталось буквально "один или два очень сложных вопроса".

"Вы можете сказать, что 95% вопросов решено, но мне не нравится называть проценты. Есть один или два очень сложных вопроса", - отметил он.

Президент Зеленский со своей стороны отметил, что позиция Украины по поводу Донбасса известна. Нужно уважать как законы Украины, так и ее народ - отношение украинцев к вопросу Донбасса очень четкое.

Также Зеленский согласился с Трампом в том, что территориальный вопрос остается "очень сложным". Как один из вариантов выхода, Зеленский предложил провести референдум.

"Мы обсуждали референдум и можем использовать его для плана (мирного плана, - ред)", - добавил украинский лидер.