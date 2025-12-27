ЗАЕС і території. Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" України в мирних перемовинах
Президент України Володимир Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" для України в мирних переговорах перед зустріччю президентів у США. За його словами, це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.
Зеленський зазначив, що йде робота над тим, щоб був мінімум неузгоджених питань.
"Безумовно, є "червоні лінії" для України, і я впевнений, що є компромісні пропозиції американців, знаємо їх, ну і, напевно, у ворога нашого також є свої цілі. Усі ці питання дуже чутливі. Це і території, і ЗАЕС. Ви знаєте моє відношення - юридично ми нічого визнавати не будемо за будь-яких умов. Якщо буде оновлення підходів, безумовно, перед тим чи іншим рішенням ми будемо комунікувати з народом", - заявив він.
За його словами, питання обговорення з суспільством: це референдум або ті чи інші законодавчі зміни.
"Але найголовніше - це гарантії безпеки. Окрім територіальних питань, ЗАЕС, є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі", - уточнив він.
Чи наблизилась Україна до припинення вогню і завершення війни
Президент під час спілкування з журналістами нагадав, що Україна не починала цю війну, це зробила - Росія.
"Друге, Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Третє, Україна пішла на багато різних компромісів і в цьому є фіксація в наших домовленостях, в робочих домовленостях, в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один або єдиний пріоритет - це закінчення війни", - заявив він.
Український лідер назвав мир - пріоритетом України і підкреслив, що "ми маємо бути сильними за столом перемовин. А щоб бути сильними, нам потрібна підтримка світу, Європи і Сполучених Штатів Америки".
"В цій війні, війні Росії проти України, ми хочемо миру, а Росія демонструє бажання продовжувати війну. І якщо весь світ, Європа і Америка, буде на нашому боці, ми всі разом зупинимо Путіна. Бо всі ми разом будемо хотіти одного - закінчення війни, нормального миру, сталого миру, безпечного для всього світу", - уточнив він.
За його словами, якщо США чи Європа будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни.
"Тут немає більше варіантів. Є варіант А - закінчення війни якнайшвидше, зупинка Росії - або продовження війни. І це ризик для всіх країн світу, бо Росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, на будь-які красномовні їхні меседжі. Вони не зупиняться на Україні", - додав він.
Мирний план
Українська сторона представила оновлений варіант мирного плану, що складається з 20 пунктів. Документ базується на ранішій пропозиції з 28 пунктів, яку готувала команда Дональд Трамп. Серед ключових елементів плану - ідея створення демілітаризованої "вільної економічної зони".
Реакція Росії наразі залишається стриманою. Водночас головною вимогою Москви, за наявною інформацією, є відмова України від частини Донецької області.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського з пропозицією мирного плану, наголосивши, що український лідер не зможе просунути свої ініціативи, доки вони не отримають схвалення з американського боку.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова провести референдум за запропонованим США мирним планом, однак це стане можливим тільки за умови, що Росія погодиться на 60-денне припинення вогню.