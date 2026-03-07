Трамп домовився з главами оборонних компаній наростити випуск зброї "найвищого класу"

Американський лідер Дональд Трамп провів зустрічі з главами найбільших американських компаній оборонної промисловості. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення значно наростити випуск зброї "найвищого класу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в Truth Social.
Президент США повідомив, що на зустрічі обговорювали поточні графіки виробництва і плани щодо різкого нарощування випуску озброєнь.
На зустрічі з Трампом були присутні: генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon. У підсумку глави компаній погодилися збільшити виробництво суперзброї в чотири рази.
"Вони погодилися в чотири рази збільшити виробництво зброї "найвищого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти максимального рівня обсягів виробництва", - повідомив Трамп.
За його словами, розширення масштабів виробництва почалося ще за три місяці до зустрічі, а будівництво заводів і випуск багатьох із цих озброєнь уже триває.
"У нас практично необмежений запас боєприпасів середнього і верхнього середнього рівня, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані і нещодавно використовували у Венесуелі. Проте ми також збільшили замовлення на озброєння цього рівня", - додав президент США.
Відомо, що діалог Трампа з главами оборонних корпорацій завершився домовленістю провести ще одну зустріч через два місяці.
"Штати по всій країні вже подають заявки на розміщення нових заводів", - зазначив американський лідер.
Як відомо, США володіють одним із найрозвиненіших у світі арсеналів високотехнологічної зброї. Багато систем поєднують штучний інтелект, супутникові технології, стелс-технології та високоточне наведення.
До переліку зброї високого класу США входять стелс-бомбардувальники, практично непомітні для радарів і здатні вражати цілі на великій відстані без дозаправки. Або ж винищувачі п'ятого покоління з потужними сенсорами та мережевою системою обміну даних, і це ще не все про них.
Гіперзвукова зброя, високоточні бомби, системи ППО і ПРО - все це є в арсеналі американського озброєння.
Однак, незважаючи на це, на практиці виявилося, що США не зовсім уміють протистояти іранським "Шахедам", про що заявив сам глава Міністерства війни Піт Хегсет на закритому брифінгу.
Ба більше, Штати звернулися до України по допомогу в подоланні іранських дронів і президент Володимир Зеленський погодився підтримати західного союзника.