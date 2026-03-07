Трамп договорился с главами оборонных компаний нарастить выпуск оружия "высочайшего класса"

Президент США сообщил, что на встрече обсуждались текущие графики производства и планы по резкому наращиванию выпуска вооружений.

На встрече с Трампом присутствовали: генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. В итоге главы компаний согласились увеличить производство супероружия в четыре раза.

"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высочайшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - сообщил Трамп.

По его словам, расширение масштабов производства началось еще за три месяца до встречи, а строительство заводов и выпуск многих из этих вооружений уже ведется.

"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и верхнего среднего уровня, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее мы также увеличили заказы на вооружения этого уровня", - добавил президент США.

Известно, что диалог Трампа с главами оборонных корпораций завершился договоренностью провести еще одну встречу через два месяца.

"Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов", - отметил американский лидер.