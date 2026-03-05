Пентагон таємно визнав уразливість США до "Шахедів", - CNN

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив на закритому брифінгу для законодавців, що іранські ударні дрони "Шахед" становлять серйозну загрозу, а системи ППО не зможуть перехопити їх усі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Загроза з боку "Шахедів"

За словами джерел, глава Пентагону і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що безпілотники створюють складнішу проблему, ніж очікувалося.

Дрони рухаються низько і повільно, що ускладнює їхнє виявлення і робить менш уразливими порівняно з балістичними ракетами.

При цьому частина чиновників спробувала пом'якшити побоювання, зазначивши, що партнери в країнах Перської затоки заздалегідь накопичили запаси перехоплювачів.

Цілі військової кампанії

Під час брифінгу представникам Конгресу повторили цілі, раніше окреслені президентом США Дональдом Трампом: знищення ракетного потенціалу Ірану, його військово-морських сил, припинення ядерних амбіцій і зупинка озброєння бойовиків.

Чиновники також заявили, що зміна режиму розглядається як допоміжне завдання.

Питання без відповідей

Законодавці по-різному оцінили можливу тривалість конфлікту. Сенатор Томмі Тубервілл повідомив про терміни в три-п'ять тижнів, тоді як сенатор Джош Хоулі наголосив на відсутності чітких орієнтирів.

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив: "Немає жодного пояснення того, що насправді спонукало до рішення вести цю обрану війну, за відсутності будь-яких доказів того, що існувала безпосередня загроза Сполученим Штатам Америки або американським інтересам у регіоні".

Сенатор Марк Келлі попередив про ризик виснаження запасів: "У нас немає необмежених запасів... це стає математичною проблемою".

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав те, що відбувається, "операцією", підкресливши: "Це небезпечна і важлива операція. Ми повинні були діяти, тому що існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було".