Трамп домовився з главами оборонних компаній наростити випуск зброї "найвищого класу"

Американський лідер Дональд Трамп провів зустрічі з главами найбільших американських компаній оборонної промисловості. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення значно наростити випуск зброї "найвищого класу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в Truth Social.

Президент США повідомив, що на зустрічі обговорювали поточні графіки виробництва і плани щодо різкого нарощування випуску озброєнь.

На зустрічі з Трампом були присутні: генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon. У підсумку глави компаній погодилися збільшити виробництво суперзброї в чотири рази.

"Вони погодилися в чотири рази збільшити виробництво зброї "найвищого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти максимального рівня обсягів виробництва", - повідомив Трамп.

За його словами, розширення масштабів виробництва почалося ще за три місяці до зустрічі, а будівництво заводів і випуск багатьох із цих озброєнь уже триває.

"У нас практично необмежений запас боєприпасів середнього і верхнього середнього рівня, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані і нещодавно використовували у Венесуелі. Проте ми також збільшили замовлення на озброєння цього рівня", - додав президент США.

Відомо, що діалог Трампа з главами оборонних корпорацій завершився домовленістю провести ще одну зустріч через два місяці.

"Штати по всій країні вже подають заявки на розміщення нових заводів", - зазначив американський лідер.