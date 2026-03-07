Трамп договорился с главами оборонных компаний нарастить выпуск оружия "высочайшего класса"
Американский лидер Дональд Трамп провел встречи с главами крупнейших американских компаний оборонной промышленности. По итогам встречи было принято решение значительно нарастить выпуск оружия "высочайшего класса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.
Президент США сообщил, что на встрече обсуждались текущие графики производства и планы по резкому наращиванию выпуска вооружений.
На встрече с Трампом присутствовали: генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. В итоге главы компаний согласились увеличить производство супероружия в четыре раза.
"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высочайшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - сообщил Трамп.
По его словам, расширение масштабов производства началось еще за три месяца до встречи, а строительство заводов и выпуск многих из этих вооружений уже ведется.
"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и верхнего среднего уровня, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее мы также увеличили заказы на вооружения этого уровня", - добавил президент США.
Известно, что диалог Трампа с главами оборонных корпораций завершился договоренностью провести еще одну встречу через два месяца.
"Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов", - отметил американский лидер.
Супероружие США
Как известно, США владеют одним из самых развитых в мире арсеналов высокотехнологичного оружия. Многие системы совмещают искусственный интеллект, спутниковые технологии, стелс-технологии и высокоточную наводку.
В перечень оружия высокого класса США входят стелс-бомбардировщики, практически незаметные для радаров и способны поражать цели на большом растоянии без дозаправки. Либо же истребители пятого поколения с мощными сенсорами и сетевой системой обмена данных, и это еще не все о них.
Гиперзвуковое оружие, высокоточные бомбы, системы ПВО и ПРО - все это имеется в арсенале американского вооружения.
Однако, не смотря на это, на практике оказалось, что США не совсем умеют противостоять иранским "Шахедам", о чем заявил сам глава Министерства войны Пит Хегсет на закрытом брифинге.
Более того, Штаты обратились к Украине за помощью в преодолении иранских дронов и президент Владимир Зеленский согласился поддержать западного союзника.