Трамп дедалі більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак дронів, - Telegraph

За останні кілька тижнів Україна і РФ погодилися щонайменше на часткове припинення вогню, проте ракетні обстріли й атаки дронами так і тривають. Це, своєю чергою, злить президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Сьогодні в Саудівській Аравії відбудуться чергові переговори між США і Росією. Днем раніше спецпредставник Трампа заявив, що Вашингтон з оптимізмом дивиться на те, що ця зустріч може докласти шлях до повноцінного припинення вогню.

Однак Кремль применшив очікування, заявивши, що зустріч "тільки починається", очікуються "складні переговори", і сторони "тільки на початку цього шляху". Зокрема, попередження прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова прозвучало менше ніж за тиждень після того, як Росія відхилила пропозицію Трампа про повне 30-денне припинення вогню, погодившись лише на часткове.

Україна і Європа висловили стурбованість, що РФ затягує час, щоб виграти час на полі бою, і що, ймовірно, розчарує Трампа, який обіцяв швидко припинити війну.

Джерела, близькі до президента США, у неділю дали зрозуміти, що Трамп готовий дочекатися вигідної угоди. Однак дехто заявив, що главу Білого дому дедалі більше злять ракетні атаки та атаки з використанням дронів, які тривають попри обіцянку обох сторін укласти часткове перемир'я.

"Він буде розчарований, якщо вони (Україна і Росія - ред.) продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики", - сказало одне джерело, близьке до адміністрації.

Наближені до президента люди кажуть, що в Білому домі зберігається спокійна обстановка і що потрібно "довіряти процесу".