Трамп дедалі більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак дронів, - Telegraph
За останні кілька тижнів Україна і РФ погодилися щонайменше на часткове припинення вогню, проте ракетні обстріли й атаки дронами так і тривають. Це, своєю чергою, злить президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Сьогодні в Саудівській Аравії відбудуться чергові переговори між США і Росією. Днем раніше спецпредставник Трампа заявив, що Вашингтон з оптимізмом дивиться на те, що ця зустріч може докласти шлях до повноцінного припинення вогню.
Однак Кремль применшив очікування, заявивши, що зустріч "тільки починається", очікуються "складні переговори", і сторони "тільки на початку цього шляху". Зокрема, попередження прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова прозвучало менше ніж за тиждень після того, як Росія відхилила пропозицію Трампа про повне 30-денне припинення вогню, погодившись лише на часткове.
Україна і Європа висловили стурбованість, що РФ затягує час, щоб виграти час на полі бою, і що, ймовірно, розчарує Трампа, який обіцяв швидко припинити війну.
Джерела, близькі до президента США, у неділю дали зрозуміти, що Трамп готовий дочекатися вигідної угоди. Однак дехто заявив, що главу Білого дому дедалі більше злять ракетні атаки та атаки з використанням дронів, які тривають попри обіцянку обох сторін укласти часткове перемир'я.
"Він буде розчарований, якщо вони (Україна і Росія - ред.) продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики", - сказало одне джерело, близьке до адміністрації.
Наближені до президента люди кажуть, що в Білому домі зберігається спокійна обстановка і що потрібно "довіряти процесу".
Переговори в Саудівській Аравії і план Вашингтона щодо війни в Україні
Нагадаємо, вчора в Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями США та України. Виходячи зі слів глави українського Міноборони Рустема Умерова, на столі були пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.
Перед цим видання The New York Times повідомляло, що зустріч в Ер-Ріяді триватиме два дні. У неділю - між США та Україною (з можливістю додаткових обговорень наступного дня), у понеділок - між Вашингтоном і Москвою.
Мета нинішніх зустрічей - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню. Йдеться про відмову від ударів по енергетиці, а також забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі. Це, своєю чергою, може стати кроком до повноцінного припинення вогню.
Що ж стосується термінів, за даними агенції Bloomberg, США мають намір досягти укладення угоди про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня. При цьому в Білому домі не заперечують, що терміни можуть зміститися.
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