Трамп все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак дронов, - Telegraph

За последние пару недель Украина и РФ согласились как минимум на частичное прекращение огня, однако ракетные обстрелы и атаки дронами так и продолжаются. Это в свою очередь, злит президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Сегодня в Саудовской Аравии пройдут очередные переговоры между США и Россией. Днем ранее спецпредставитель Трампа заявил, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на то, что данная встречая может приложить путь к полноценному прекращению огня.

Однако Кремль преуменьшил ожидания, заявив, что встреча "только начинается", ожидаются "сложные переговоры", и стороны "только в начале этого пути". В частности, предупреждение пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало меньше чем через неделю после того, как Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, согласившись лишь на частичное.

Украина и Европа выразили обеспокоенность, что РФ затягивает время, чтобы выиграть время на поле боя, и что, вероятно, разочарует Трампа, который обещал быстро прекратить войну.

Источники, близкие к президенту США, в воскресенье дали понять, что Трамп готов дождаться выгодной сделки. Однако некоторые заявили, что главу Белого дома все больше злят ракетные атаки и атаки с использованием дронов, которые продолжаются несмотря на обещание обеих сторон заключить частичное перемирие.

"Он будет разочарован, если они (Украина и Россия - ред.) продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики", - сказал один источников, близких к администрации.

Приближенные к президенту люди говорят, что в Белом доме сохраняется спокойная обстановка и что нужно "доверять процессу".