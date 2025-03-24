Трамп все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак дронов, - Telegraph
За последние пару недель Украина и РФ согласились как минимум на частичное прекращение огня, однако ракетные обстрелы и атаки дронами так и продолжаются. Это в свою очередь, злит президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Сегодня в Саудовской Аравии пройдут очередные переговоры между США и Россией. Днем ранее спецпредставитель Трампа заявил, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на то, что данная встречая может приложить путь к полноценному прекращению огня.
Однако Кремль преуменьшил ожидания, заявив, что встреча "только начинается", ожидаются "сложные переговоры", и стороны "только в начале этого пути". В частности, предупреждение пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало меньше чем через неделю после того, как Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, согласившись лишь на частичное.
Украина и Европа выразили обеспокоенность, что РФ затягивает время, чтобы выиграть время на поле боя, и что, вероятно, разочарует Трампа, который обещал быстро прекратить войну.
Источники, близкие к президенту США, в воскресенье дали понять, что Трамп готов дождаться выгодной сделки. Однако некоторые заявили, что главу Белого дома все больше злят ракетные атаки и атаки с использованием дронов, которые продолжаются несмотря на обещание обеих сторон заключить частичное перемирие.
"Он будет разочарован, если они (Украина и Россия - ред.) продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики", - сказал один источников, близких к администрации.
Приближенные к президенту люди говорят, что в Белом доме сохраняется спокойная обстановка и что нужно "доверять процессу".
Переговоры в Саудовской Аравии и план Вашингтона по войне в Украине
Напомним, вчера в Саудовской Аравии прошла встреча между делегациями США и Украины. Исходя из слов главы украинского Минобороны Рустема Умерова, на столе были предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.
Перед этим издание The New York Times сообщало, что встреча в Эр-Рияде будет длится два дня. В воскресенье - между США и Украиной (в возможностью дополнительных обсуждений на следующий день), в понедельник - между Вашингтоном и Москвой.
Цель нынешних встреч - согласовать детали возможного частичного прекращения огня. Речь идет об отказе от ударов по энергетике, а также обеспечение безопасного судоходства в Черном море. Это, в свою очередь, может стать шагом к полноценному прекращению огня.
Что же касается сроков, по данным агенства Bloomberg, США намерены добиться заключить соглашения о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля. При этом в Белом доме не отрицают, что сроки могут сместиться.
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