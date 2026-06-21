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Трамп дав жорстку пораду президенту Ірану

18:02 21.06.2026 Нд
2 хв
Трамп також заявив, що США заберуть 20% нафти з Ормузької протоки
aimg Валерія Абабіна
Трамп дав жорстку пораду президенту Ірану Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Трамп порадив президенту Ірану Пезешкіану "слідкувати за мовою" після його заяв про збагачення урану – інакше США "захоплять частину країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.

Ведучий Fox News повідомив, що провів із Трампом розмову тривалістю понад 20 хвилин. Президент поділився реакцією на переговори у Швейцарії та погрози іранського режиму.

"Ангел-хранитель" протоки

За словами журналіста, Трамп заявив, що США можуть взяти Ормузьку протоку під контроль і стягувати мита за прохід суден. Президент назвав це "роллю ангела-хранителя Ормузької протоки і Близького Сходу". За його словами, США в кінцевому підсумку забиратимуть 20% нафти, що проходить через протоку.

Також Трамп повідомив журналісту, що вчора 19 млн барелів сирої нафти покинули Перську затоку завдяки меморандуму з Іраном.

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Відповідь на заяви Пезешкіана

Президент Ірану Масуд Пезешкіан раніше заявив, що Тегеран не відмовиться від права на збагачення урану.

За словами журналіста Fox News, Трамп відповів, що іранському лідеру "краще слідкувати за мовою" і "взятися за розум", інакше США "захоплять іншу частину країни".

Погрози Ірану

Як переказав ведучий, Трамп розповів, що напередодні вночі говорив з іранськими чиновниками і попередив їх: якщо вони закриють протоку – "у них не буде країни" і вони "навіть не встигнуть повернутися в свою чортову країну".

Меморандум – не фінальна угода

Трамп підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння – це лише продовження режиму припинення вогню, а не остаточна угода.

Козирі залишаються у нього, і він зберігає за собою різні варіанти дій. За словами ведучого, Трамп заявив: у меморандумі є 60-денний строк, і по його закінченні він "може робити все, що захоче".

Нагадаємо, днями Трамп уже пригрозив запровадити мита за прохід Ормузькою протокою як плату "за послуги ангела-хранителя".

Американське командування підтвердило, що рух суден через протоку зростає і безпека забезпечена.

17 червня Трамп підтвердив підписання меморандуму з Іраном, який передбачає 60-денний переговорний період. Раніше ідея спільних із Іраном мит за протоку викликала критику з боку Греції, ООН та міжнародних організацій.

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