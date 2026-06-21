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Трамп дал резкий совет президенту Ирана

18:02 21.06.2026 Вс
2 мин
Трамп также заявил, что США изымут 20 % нефти из Ормузского пролива
aimg Валерия Абабина
Трамп дал резкий совет президенту Ирана Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Трамп посоветовал президенту Ирана Пезешкиану "следить за своими высказываниями" после его заявлений об обогащении урана - в противном случае США "захватят часть страны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.

Ведущий Fox News сообщил, что провел с Трампом беседу продолжительностью более 20 минут. Президент поделился своими впечатлениями о переговорах в Швейцарии и угрозах со стороны иранского режима.

"Ангел-хранитель" пролива

По словам журналиста, Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под контроль и взимать пошлины за проход судов. Президент назвал это "ролью ангела-хранителя Ормузского пролива и Ближнего Востока". По его словам, США в конечном итоге будут забирать 20% нефти, проходящей через пролив.

Также Трамп сообщил журналисту, что вчера 19 млн баррелей сырой нефти покинули Персидский залив благодаря меморандуму с Ираном.

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Ответ на заявления Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран не откажется от права на обогащение урана.

По словам журналиста Fox News, Трамп ответил, что иранскому лидеру "лучше следить за своими словами" и "взять себя в руки", иначе США "захватят остальную часть страны".

Угрозы Ирану

Как пересказал ведущий, Трамп рассказал, что накануне ночью разговаривал с иранскими чиновниками и предупредил их: если они закроют пролив - "у них не будет страны" и они "даже не успеют вернуться в свою чертову страну".

Меморандум - не окончательное соглашение

Трамп подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании - это лишь продление режима прекращения огня, а не окончательное соглашение.

Козыри остаются у него, и он оставляет за собой различные варианты действий. По словам ведущего, Трамп заявил: в меморандуме предусмотрен 60-дневный срок, и по его истечении он "может делать все, что захочет".

Напомним, на днях Трамп уже пригрозил ввести пошлины за проход через Ормузский пролив в качестве платы "за услуги ангела-хранителя".

Американское командование подтвердило, что движение судов через пролив увеличивается и безопасность обеспечена.

17 июня Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном, который предусматривает 60-дневный переговорный период. Ранее идея введения совместных с Ираном пошлин за проход через пролив вызвала критику со стороны Греции, ООН и международных организаций.

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