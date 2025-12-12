Трамп дав "зелене світло" Україні на удари по тіньовому флоту РФ, - The Atlantic

Американські та українські чиновники розповіли виданню, що за президентства Джо Байдена Вашингтон був проти атак на російські судна в міжнародних водах, оскільки побоювався ескалації. Однак з приходом до влади Трампа ситуація змінилася.

The Atlantic пише, що президент США не був проти ударів по нафтовій логістиці РФ. Він схвалював передачу Україні розвідувальних даних для ураження об'єктів російської нафтової інфраструктури.

Видання нагадало про п'ять танкерів тіньового флоту РФ, які Україна уразила за останні тижні. У Кремлі назвали це "піратством" і вибухнули погрозами щодо дзеркальних ударів по суднах з українськими товарами. Внаслідок цих подій вартість страхування судів вже зросла.

Зазначається, що попри публічні заяви на підтримку "мирного врегулювання", Трамп схвалював зусилля України щодо ураження нафтової галузі країни-агресорки. У жовтні його адміністрація ввела санкції проти компаній "Лукойл" та "Роснефть", що паралізувало частину експорту РФ та спричинило здешевлення російської нафти.

Як пише The Atlantic, США визнають ризики для глобального ринку, проте вважають удари по тіньовому флоту важливим інструментом тиску на Кремль. Вашингтон розраховує, що Путін активніше шукатиме шляхи для мирних переговорів через ослаблення нафтової логістики РФ.