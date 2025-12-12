Трамп дал "зеленый свет" Украине на удары по теневому флоту РФ, - The Atlantic

Американские и украинские чиновники рассказали изданию, что при президентстве Джо Байдена Вашингтон был против атак на российские суда в международных водах, поскольку опасался эскалации. Однако с приходом к власти Трампа ситуация изменилась.

The Atlantic пишет, что президент США не был против ударов по нефтяной логистике РФ. Он одобрял передачу Украине разведывательных данных для поражения объектов российской нефтяной инфраструктуры.

Издание напомнило о пяти танкерах теневого флота РФ, которые Украина поразила за последние недели. В Кремле назвали это "пиратством" и разразились угрозами о зеркальных ударах по судам с украинскими товарами. Вследствие этих событий стоимость страхования судов уже выросла.

Отмечается, что несмотря на публичные заявления в поддержку "мирного урегулирования", Трамп одобрял усилия Украины по поражению нефтяной отрасли страны-агрессора. В октябре его администрация ввела санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", что парализовало часть экспорта РФ и привело к удешевлению российской нефти.

Как пишет The Atlantic, США признают риски для глобального рынка, однако считают удары по теневому флоту важным инструментом давления на Кремль. Вашингтон рассчитывает, что Путин активнее будет искать пути для мирных переговоров из-за ослабления нефтяной логистики РФ.