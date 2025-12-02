Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели і закрив повітряний простір країни, - Reuters

Телефонна розмова між Трампом та Мадуро відбулась 21 листопада.

Агенство Reuters із посиланням на три джерела повідомляє, що Мадуро заявив Трампу про готовність покинути Венесуелу за умови повної амністії для нього та членів його родини, включаючи зняття всіх санкцій США.

Він також вимагав скасування санкцій для понад 100 урядовців Венесуели, багатьох з яких США звинувачують у порушеннях прав людини, торгівлі наркотиками або корупції, стверджують джерела видання.

Трамп відхилив більшість його прохань під час розмови, яка тривала менше 15 хвилин, але сказав Мадуро, що у нього є тиждень, щоб виїхати з Венесуели та вирушити до будь-якого місця за власним вибором разом із членами своєї родини.

Термін дії цього безпечного проходу закінчився у п'ятницю, 28 листопада, що спонукало Трампа в суботу оголосити про закриття повітряного простору Венесуели, повідомили джерела Reuters.

Переговори Трампа з радниками щодо Мадуро

За словами одного з високопосадовців США, на якого посилаються журналісти, у понеділок, 1 грудня, Трамп мав провести переговори зі своїми радниками, зокрема, щодо медотів тиску на Венесуелу.

Джерело у Вашингтоні, ознайомлене з внутрішніми переговорами в адміністрації Трампа, не виключило можливості виходу Мадуро шляхом переговорів, але наголосило, що значні розбіжності залишаються, а важливі деталі досі не вирішені.