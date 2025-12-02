RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, - Reuters

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.

Агенство Reuters со ссылкой на три источника сообщает, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также требовал отмены санкций для более 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции, утверждают источники издания.

Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы уехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, 28 ноября, что побудило Трампа в субботу объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили источники Reuters.

Переговоры Трампа с советниками по Мадуро

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, на которого ссылаются журналисты, в понедельник, 1 декабря, Трамп должен был провести переговоры со своими советниками, в частности, относительно методов давления на Венесуэлу.

Источник в Вашингтоне, знакомый с внутренними переговорами в администрации Трампа, не исключил возможности выхода Мадуро путем переговоров, но отметил, что значительные разногласия остаются, а важные детали до сих пор не решены.

 

Вероятность отставки Николаса Мадуро

Как сообщало РБК-Украина, месяц назад СМИ начали писать о том, что США планируют провести наземную операцию на территории Венесуэлы, чтобы свергнуть режим Николаса Мадуро.

Сам Трамп уверял, что никаких ударов по Венесуэле и наземной операции проводить не намерен.

Впрочем, 30 ноября CNN со ссылкой на источники написало, что Мадуро якобы готов уйти в отставку. Но это может произойти не сразу, а только через 18 месяцев.

Издание уточнило, что такой вариант развития событий не устраивает Белый дом - в Вашингтоне хотят его немедленной отставки.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэла