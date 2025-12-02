Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.
Агенство Reuters со ссылкой на три источника сообщает, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.
Он также требовал отмены санкций для более 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции, утверждают источники издания.
Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы уехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.
Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, 28 ноября, что побудило Трампа в субботу объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили источники Reuters.
По словам одного из высокопоставленных чиновников США, на которого ссылаются журналисты, в понедельник, 1 декабря, Трамп должен был провести переговоры со своими советниками, в частности, относительно методов давления на Венесуэлу.
Источник в Вашингтоне, знакомый с внутренними переговорами в администрации Трампа, не исключил возможности выхода Мадуро путем переговоров, но отметил, что значительные разногласия остаются, а важные детали до сих пор не решены.
Как сообщало РБК-Украина, месяц назад СМИ начали писать о том, что США планируют провести наземную операцию на территории Венесуэлы, чтобы свергнуть режим Николаса Мадуро.
Сам Трамп уверял, что никаких ударов по Венесуэле и наземной операции проводить не намерен.
Впрочем, 30 ноября CNN со ссылкой на источники написало, что Мадуро якобы готов уйти в отставку. Но это может произойти не сразу, а только через 18 месяцев.
Издание уточнило, что такой вариант развития событий не устраивает Белый дом - в Вашингтоне хотят его немедленной отставки.
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.