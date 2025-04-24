Трамп дасть інтервʼю журналісту, який запустив скандал із Signal

Трамп назвав Голдберга людиною, яка відповідальна за "багато вигаданих історій про нього". За словами американського президента, редактор The Atlantic повинен у вигаданій містифікації про "лохів і лузерів" і SignalGate, з яким він був дещо "успішніший".

Попре усі ці звинувачення, Трамп все ж таки вирішив відповісти на запитання журналіста, мовляв, через цікавість.

"Я даю це інтерв'ю з цікавості і як змагання з самим собою, щоб побачити, чи може The Atlantic бути "правдивим". Чи здатні вони написати чесну історію про "Трампа"?" – зазначив президент США у своєму дописі.

Він додав, що, окрім Голдберга, дасть інтерв'ю ще двом журналістам, які теж "не є прихильниками Трампа, м’яко кажучи". Однак вони, мовляв, хочуть написати матеріал про "найбільш значущого президента цього століття".