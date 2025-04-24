Трамп дасть інтервʼю журналісту, який запустив скандал із Signal

Американський президент Дональд Трамп погодився на інтерв'ю з редактором журналу The Atlantic Джеффрі Голдбергом, якого помилкового додали у закритий чат Signal, що стало початком гучного скандалу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у своїй соціальній мережі у Truth Social.
Трамп назвав Голдберга людиною, яка відповідальна за "багато вигаданих історій про нього". За словами американського президента, редактор The Atlantic повинен у вигаданій містифікації про "лохів і лузерів" і SignalGate, з яким він був дещо "успішніший".
Попре усі ці звинувачення, Трамп все ж таки вирішив відповісти на запитання журналіста, мовляв, через цікавість.
"Я даю це інтерв'ю з цікавості і як змагання з самим собою, щоб побачити, чи може The Atlantic бути "правдивим". Чи здатні вони написати чесну історію про "Трампа"?" – зазначив президент США у своєму дописі.
Він додав, що, окрім Голдберга, дасть інтерв'ю ще двом журналістам, які теж "не є прихильниками Трампа, м’яко кажучи". Однак вони, мовляв, хочуть написати матеріал про "найбільш значущого президента цього століття".
Нагадаємо, у березні радник президента США з нацбезпеки Майк Волц нещодавно випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат топчиновників. Там вони обговорювали плани США завдати ударів по хуситах у Ємені.
Зокрема, очільник Пентагону Піт Гегсет за півгодини до початку американської операції розкрив у чаті її деталі, які стосувалися часу вильоту винищувачів і не тільки.
The Atlantic писало, що така інформація була секретною і її публікація у відкритому доступі могла б завдати шкоди пілотам. При цьому Гегсет заперечував такі твердження. За його словами, він не розкрив ні імен, ні імен, ні цілей, ні локацій.
Пізніше The Guardian пояснило, що Волц випадково додав журналіста в закритий чат через плутанину з контактами. к з'ясувало розслідування, кілька місяців тому він помилково зберіг його номер під іменем іншої особи, яку насправді хотів додати.
Після скандалу звучали заклики звільнити Волца з займаної посади. Однак Трамп наприкінці березня заявив, що не збирається нікого звільняти.
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