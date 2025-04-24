Трамп даст интервью журналисту, который запустил скандал с Signal

Трамп назвал Голдберга человеком, который ответственен за "много вымышленных историй о нем". По словам американского президента, редактор The Atlantic виноват в вымышленной мистификации о "лохах и лузерах" и SignalGate, с которым он был несколько "успешнее".

Несмотря на все эти обвинения, Трамп все же решил ответить на вопрос журналиста, мол, из любопытства.

"Я даю это интервью из любопытства и как соревнование с самим собой, чтобы увидеть, может ли The Atlantic быть "правдивым". Способны ли они написать честную историю о "Трампе"?" - отметил президент США в своей заметке.

Он добавил, что, кроме Голдберга, даст интервью еще двум журналистам, которые тоже "не являются сторонниками Трампа, мягко говоря". Однако они, мол, хотят написать материал о "самом значимом президенте этого века".