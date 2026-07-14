Трамп про чутки навколо смерті сенатора Грема: ФБР витрачає час

Смерть американського сенатора Ліндсі Грема викликала хвилю припущень, однак у Білому домі заявили, що не бачать підстав говорити про злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі.
Коментуючи раптову смерть сенатора, Трамп заявив, що той мав серйозні проблеми зі здоров'ям. За його словами, попередньою причиною смерті могли стати закупорені артерії.
"Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти", - підкреслив він.
Водночас президент США заявив, що не бачить жодних підстав вважати смерть сенатора наслідком злочину.
"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим", - додав він.
За словами американського лідера, припущення про змову навколо смерті Ліндсі Грема не мають під собою підстав.
Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Від початку повномасштабної війни він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США.
За кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ, де зустрівся з українським керівництвом. Під час візиту він виступив за посилення санкційного тиску на Росію, продовження військової допомоги Україні та обговорив можливі шляхи завершення війни.