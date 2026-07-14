Трамп про чутки навколо смерті сенатора Грема: ФБР витрачає час

Коментуючи раптову смерть сенатора, Трамп заявив, що той мав серйозні проблеми зі здоров'ям. За його словами, попередньою причиною смерті могли стати закупорені артерії.

"Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти", - підкреслив він.

Водночас президент США заявив, що не бачить жодних підстав вважати смерть сенатора наслідком злочину.

"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим", - додав він.

За словами американського лідера, припущення про змову навколо смерті Ліндсі Грема не мають під собою підстав.