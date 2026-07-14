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Трамп о слухах вокруг смерти сенатора Грэма: ФБР тратит время

20:50 14.07.2026 Вт
2 мин
Волна предположений после смерти сенатора получила официальный комментарий
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Смерть американского сенатора Линдси Грэма вызвала волну предположений, однако в Белом доме заявили, что не видят оснований говорить о преступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме.

Комментируя внезапную смерть сенатора, Трамп заявил, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, предварительной причиной смерти могли стать укупоренные артерии.

"Сначала я слышал, что это были укупоренные артерии. Потому что у него действительно были укупоренные артерии. У него были проблемы с этим. Жаль, что он не заботился о себе лучше. Это что-то такое, что почти невозможно обнаружить, и если это случается, то мало что можно с этим поделать", - подчеркнул он.

В то же время, президент США заявил, что не видит никаких оснований считать смерть сенатора следствием преступления.

"Я не вижу в этом ничего преступного. Я знаю, что ходят всевозможные теории заговора, и считаю, что ФБР тратит свое время, если занимается этим", – добавил он.

По словам американского лидера, предположения о сговоре вокруг смерти Линдси Грэма не имеют оснований.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после кратковременной внезапной болезни. С начала полномасштабной войны он был одним из самых активных сторонников Украины в Конгрессе США.

За несколько дней до смерти сенатор посетил Киев, где встретился с украинским руководством. В ходе визита он выступил за усиление санкционного давления на Россию, продление военной помощи Украине и обсудил возможные пути завершения войны.

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