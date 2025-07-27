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Трамп був готовий подати Путіну "на блюдечку" Крим та схід України, - МЗС Австрії

Фото: голова МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий "піднести на блюдечку зі срібла" російському диктатору Володимиру Путіну Крим та низку регіонів України. Але той все одно обрав продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер виданню Die Welt.

 

Міністр зазначила, що цілком зрозумілою виглядає наступна ситуація: Україна хоче миру, тоді як Росія - ні. Путін вже почав би переговори про припинення війни, якби дійсно був зацікавлений у мирі.

"Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", - сказала вона.

Також Майнль-Райзінгер відкинула думку про те, що Росія нібито має перевагу на фронті. Вона нагадала, що Кремль зазнає величезних втрат в Україні. І Путін не зможе ігнорувати це вічно.

"Труни в Росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", - резюмувала міністр.

Трамп висунув ультиматум Росії

Раніше Трамп висловив розчарування Путіним через відсутність прогресу в мирних домовленостях щодо України. Він пообіцяв запровадити жорсткі економічні заходи проти Росії, якщо Кремль продовжить затягувати процес.

На досягнення угоди Трамп дав Путіну 50 днів. Пізніше у нього попросили коментар щодо жорсткого дедлайну для Росії. Трамп заявив, що РФ буде "дуже погано", якщо вона не вкладеться в зазначений термін.

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмови з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. А сам президент США нещодавно не виключив введення обмежень проти Росії навіть раніше за визначені 50 днів.

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Дональд Трамп