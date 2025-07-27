Трамп був готовий подати Путіну "на блюдечку" Крим та схід України, - МЗС Австрії

Міністр зазначила, що цілком зрозумілою виглядає наступна ситуація: Україна хоче миру, тоді як Росія - ні. Путін вже почав би переговори про припинення війни, якби дійсно був зацікавлений у мирі.

"Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", - сказала вона.

Також Майнль-Райзінгер відкинула думку про те, що Росія нібито має перевагу на фронті. Вона нагадала, що Кремль зазнає величезних втрат в Україні. І Путін не зможе ігнорувати це вічно.

"Труни в Росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", - резюмувала міністр.