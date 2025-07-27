Трамп был готов подать Путину "на блюдечке" Крым и восток Украины, - МИД Австрии

Министр отметила, что вполне понятной выглядит следующая ситуация: Украина хочет мира, тогда как Россия - нет. Путин уже начал бы переговоры о прекращении войны, если бы действительно был заинтересован в мире.

"Президент США Трамп передал Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке из серебра, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против Украины", - сказала она.

Также Майнль-Райзингер отвергла мнение о том, что Россия якобы имеет преимущество на фронте. Она напомнила, что Кремль несет огромные потери в Украине. И Путин не сможет игнорировать это вечно.

"Гробы в России будут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что у него заканчивается время. Вот почему он сейчас ведет войну с такой жестокой интенсивностью", - резюмировала министр.