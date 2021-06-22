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Трамп не будет баллотироваться на пост спикера нижней палаты Конгресса США

Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на пост спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году. Ранее бизнесмен и политик называл это интересной идеей.

Об этом сообщает America’s Voice.

Дональд Трамп говорил, что намерен оставаться в политике, и допускал свое участие в президентских выборах 2024 года.

"Я слышал разговоры об этом, и их становится все больше и больше. Но это не то, что я стал бы рассматривать. Но разговоров об этом, действительно, много. Я слышал об этом, но никогда не рассматривал такую возможность", - сказал Трамп.

Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент: в 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса, а в 2021-м - в призывах к мятежу. Сенат оправдал Трампа в обоих случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

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Дональд Трамп