RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Трамп не балотуватиметься на посаду спікера нижньої палати Конгресу США

Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру балотуватися на пост спікера Палати Представників Конгресу США в 2022 році. Раніше бізнесмен і політик називав це цікавою ідеєю.

Про це повідомляє America's Voice.

Дональд Трамп говорив, що має намір залишатися в політиці, і допускав свою участь у президентських виборах 2024 року.

"Я чув розмови про це, і їх стає все більше і більше. Але це не те, що я став би розглядати. Але розмов про це, дійсно, багато. Я чув про це, але ніколи не розглядав таку можливість", - сказав Трамп.

Він став першим президентом, якому два рази оголосили імпічмент: в 2019 році Палата представників звинуватила його в зловживанні владою і втручанні в роботу Конгресу, а в 2021-му - в закликах до заколоту. Сенат виправдав Трампа в обох випадках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп