Трамп в ближайшее время решит вопрос о финансировании ВОЗ

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время решат, будут ли продолжать финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, на данный момент США приостановили финансирование ВОЗ, однако в ближайшее время будет сообщено окончательное решение в данном вопросе.

"Как вы знаете, мы платим им почти 500 млн долларов в год. Скоро я сделаю заявление на этот счет. Я приму решение очень скоро", - сообщил Трамп.

Также президент США заявил, что ВОЗ стала "марионеткой Китая".

Напомним, в середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ.

При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.