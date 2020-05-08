Трамп в ближайшее время решит вопрос о финансировании ВОЗ

США ежегодно выделяют 500 млн долларов ВОЗ
Соединенные Штаты Америки в ближайшее время решат, будут ли продолжать финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По его словам, на данный момент США приостановили финансирование ВОЗ, однако в ближайшее время будет сообщено окончательное решение в данном вопросе.
"Как вы знаете, мы платим им почти 500 млн долларов в год. Скоро я сделаю заявление на этот счет. Я приму решение очень скоро", - сообщил Трамп.
Также президент США заявил, что ВОЗ стала "марионеткой Китая".
Напомним, в середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.
Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ.
При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.