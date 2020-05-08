Трамп найближчим часом вирішить питання про фінансування ВООЗ

Сполучені Штати Америки найближчим часом вирішать, чи будуть продовжувати фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

За його словами, на даний момент США припинили фінансування ВООЗ, однак найближчим часом буде повідомлено остаточне рішення в цьому питанні.

"Як ви знаєте, ми платимо їм майже 500 млн доларів на рік. Скоро я зроблю заяву на цей рахунок. Я прийму рішення дуже скоро", - повідомив Трамп.

Також президент США заявив, що ВООЗ стала "маріонеткою Китаю".

Нагадаємо, в середині квітня президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

Пізніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Хуа Чунинг заявила, що Китай виділить 30 млн доларів ВООЗ.

При цьому в самій ВООЗ заявили, що сподіваються на відновлення фінансування з боку США.