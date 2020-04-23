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Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 18:30
Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ
Иллюстрационное фото (flickr)

В марет Китай выделял уже 20 млн долларов

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает CNN.

При этом он отметил, что средства будут выделены на поддержку для борьбы с коронавирусом.

"Китай решил выделить ВОЗ еще 30 млн долларов наличными для поддержки глобальной борьбы с COVID-19. В частности для укрепления систем здравоохранения в развивающихся странах", - заявила Чунинг.

Она добавила, что 11 марта Китай выделил ВОЗ 20 млн долларов.

Напомним, ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что Канада будет ежегодно выделять десятки миллионов долларов на финансирование Организации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в медленном реагировании на вспышку коронавируса. Трамп заявил, что прекращает финансирование организации, поскольку ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

Добавим, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения.

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