Трамп: Армения и Азербайджан согласились соблюдать перемирие в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты во время переговоров с участием США 25 октября.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Перемирие вступает в силу с полночи 25 октября.

"Поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые только что согласились соблюдать режим прекращения огня, вступающий в силу в полночь. Будут спасены много жизней", - заявил Трамп.

Напомним, после переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Однако вскоре в Белом доме заявили, что Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.