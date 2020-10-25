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Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом

Вашингтон, Воскресенье 25 октября 2020 17:35
Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом
Фото: Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (flickr com whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США. Белый дом подталкивает Баку к такому решению.

Об этом заявил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он уточнил, что Ереван согласен на предложение США по перемирию в Нагорном Карабахе.

"Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет. Мы подталкиваем власти Азербайджана к этому принятию предложения о режиме прекращения огня", - отметил советник главы государства.

После переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Отметим, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Также РБК-Украина писало, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 65 гражданских лиц.

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