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Помпео призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

Вашингтон, Пятница 23 октября 2020 21:22
Помпео призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам
Фото: Майк Помпео (flickr.com/iip-photo-archive)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, которые воюют в Нагорном Карабахе. Помпео призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

Об этом глава американского Госдепа написал на странице в Twitter.

По словам Помпео, во время отдельных встреч с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым обсуждались шаги для прекращения насилия в Нагорном Карабахе.

"Обе (стороны конфликта - ред.) должны придерживаться режима прекращения огня и вернуться к переговорам" - заявил он по результатам переговоров.

Напомним, накануне пресс-пул Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп также участвует в переговорах с Азербайджаном и Арменией. Трамп выступает в роли посредника.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе уже невозможно дипломатическим путем.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию использовать свое региональное влияние для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиАрменияАзербайджанНагорный КарабахМайк Помпео

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