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Трамп: Вірменія і Азербайджан погодилися дотримуватися перемир'я в Карабасі

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв погодилися дотримуватися режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленості були досягнуті під час переговорів з участю США 25 жовтня.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

Перемир'я набирає чинності з півночі 25 жовтня.

"Привітання прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну і президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, які тільки що погодилися дотримуватися режиму припинення вогню, який набирає чинності опівночі. Будуть врятовані багато життів", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Однак незабаром у Білому домі заявили, що Азербайджан не прийняв рішення щодо затвердження режиму перемир'я з Вірменією за результатами переговорів у США.

Раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуте 18 жовтня.

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