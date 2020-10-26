Трамп: Вірменія і Азербайджан погодилися дотримуватися перемир'я в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв погодилися дотримуватися режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленості були досягнуті під час переговорів з участю США 25 жовтня.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

Перемир'я набирає чинності з півночі 25 жовтня.

"Привітання прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну і президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, які тільки що погодилися дотримуватися режиму припинення вогню, який набирає чинності опівночі. Будуть врятовані багато життів", - заявив Трамп.

Нагадаємо, після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Однак незабаром у Білому домі заявили, що Азербайджан не прийняв рішення щодо затвердження режиму перемир'я з Вірменією за результатами переговорів у США.

Раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуте 18 жовтня.