ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп анонсировал встречу лидеров Ливана и Израиля впервые за более чем 30 лет

08:40 16.04.2026 Чт
Последний раз мирные переговоры между странами прошли в 1991 году в рамках Мадридской мирной конференции
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США, которые выступают посредниками в запланированных переговорах между Израилем и Ливаном, анонсировали старт этих переговоров уже завтра - в пятницу 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Пытаемся немного продвинуться вперед в отношениях между Израилем и Ливаном. Прошло много времени со времени последнего разговора двух лидеров, где-то 34 года. Это произойдет завтра. Замечательно", - написал Трамп.

Отметим, что накануне в Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, к которым их склонял Вашингтон.

В процессе накануне со стороны американской стороны участие принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Волц.

История создания "Хезболлы" и длительное противостояние с Израилем

Как известно, ранее Израиль вводил войска в южный Ливан, чтобы бороться с палестинскими боевиками. После этого часть территории оставалась под его контролем до 2000 года.

Однако на фоне израильского присутствия в Ливане и при поддержке Ирана на юге страны сформировалась "Хезболла" - как сила сопротивления Израилю.

Даже после вывода израильских войск в 2000 году террористическая группировка "Хезболла" в течение длительного времени воюет с Израилем за приграничные территории.

Вашингтон заинтересован в перемирии между Израилем и Ливаном, где находится террористическая группировка "Хезболла", поскольку это сгладило бы конфликт на Ближнем Востоке, к чему стремятся сейчас Штаты и Иран.

В то же время 9 апреля Израиль таки заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".

Хотя ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Ливан
Новости
Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
