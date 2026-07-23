Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США і назвав дату

Президент США Дональд Трамп у четвер підтвердив дату візиту голови Китаю до США. За його словами, зустріч використають для повернення до розмови про штучний інтелект - тему, яку вони порушували ще у Пекіні.

"Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову", - сказав Трамп.

Візит стане продовженням переговорів, які лідери вели під час поїздки Трампа до Китаю на початку цього року. Саме перебуваючи в Пекіні, американський президент запросив Сі Цзіньпіна до Білого дому.

Активна підготовка до вересневих переговорів вже триває.

У середу державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили необхідність визначення сфер співпраці. Мета - закласти основу для "дуже позитивного візиту".