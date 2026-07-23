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Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США и назвал дату

22:36 23.07.2026 Чт
2 мин
Подготовка к визиту уже началась
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин 14 мая (Getty Images)

Глава Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября 2026 года. Президент США Дональд Трамп уже назвал одну из ключевых тем, которую планирует обсудить с китайским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил дату визита главы Китая в США. По его словам, встречу используют для возвращения к разговору об искусственном интеллекте - теме, которую они поднимали еще в Пекине.

"Президент Си приезжает 24 сентября, и мы говорили об этом (искусственный интеллект), когда я был в Пекине, и мы будем говорить об этом снова", - сказал Трамп.

Визит станет продолжением переговоров, которые вели лидеры во время поездки Трампа в Китай в начале этого года. Именно находясь в Пекине, американский президент пригласил Си Цзиньпина в Белый дом.

Активная подготовка к сентябрьским переговорам уже идет.

В среду государственный секретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел Китая Ван I обсудили необходимость определения сфер сотрудничества. Цель – заложить основу для "очень положительного визита".

Напомним, в мае 2026 года Дональд Трамп впервые за девять лет посетил Китай .

Вместе с президентом в Пекин прилетела крупная бизнес-делегация – руководители Tesla, Apple, Boeing и Nvidia, в том числе Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуан. Тема искусственного интеллекта стала одной из центральных во время саммита.

Главными вопросами во время визита стали иранская война, покупка Китаем иранской нефти и торговые отношения .

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Соединенные Штаты АмерикиСи ЦзиньпинДональд Трамп