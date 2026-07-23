Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США і назвав дату
Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня 2026 року. Президент США Дональд Трамп уже назвав одну з ключових тем, яку планує обговорити з китайським лідером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп у четвер підтвердив дату візиту голови Китаю до США. За його словами, зустріч використають для повернення до розмови про штучний інтелект - тему, яку вони порушували ще у Пекіні.
"Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову", - сказав Трамп.
Візит стане продовженням переговорів, які лідери вели під час поїздки Трампа до Китаю на початку цього року. Саме перебуваючи в Пекіні, американський президент запросив Сі Цзіньпіна до Білого дому.
Активна підготовка до вересневих переговорів вже триває.
У середу державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили необхідність визначення сфер співпраці. Мета - закласти основу для "дуже позитивного візиту".
Нагадаємо, у травні 2026 року Дональд Трамп вперше за дев'ять років відвідав Китай.
Разом з президентом до Пекіна прилетіла велика бізнес-делегація - керівники Tesla, Apple, Boeing і Nvidia, зокрема Ілон Маск, Тім Кук і Дженсен Хуан. Тема штучного інтелекту стала однією з центральних під час саміту.
Головними питаннями під час візиту стали іранська війна, купівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини.