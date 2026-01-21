Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины

Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social и CNBC.
Американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО "очень продуктивной", и подчеркнул, что соглашение, в случае его реализации, станет выгодным как для США, так и для всех стран Альянса.
Кроме того, Трамп сообщил, что на фоне достигнутого понимания принял решение не вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля.
"Ведутся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу" Гренландии. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере продвижения обсуждений", - отметил он.
Трамп поручил ведение переговоров вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и другим должностным лицам при необходимости. Все они, по словам лидера США, будут отчитываться непосредственно ему.
В интервью CNBC Трамп на просьбу предоставить более подробную информацию о предложении, ответил, что "это немного сложно" и пообещал сделать это позже.
В то же время он отметил, что это соглашение предусматривает права на добычу полезных ископаемых для США, а также предложенную систему противоракетной обороны "Золотой купол".
"Они будут привлечены к "Золотому куполу" и к правам на добычу полезных ископаемых, и мы тоже", - сказал президент США.
Напомним, Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. По его словам, остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Трамп выступал за передачу Гренландии под контроль Соединенных Штатов с целью размещения там элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Кроме того, появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.