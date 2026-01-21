Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины

Американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО "очень продуктивной", и подчеркнул, что соглашение, в случае его реализации, станет выгодным как для США, так и для всех стран Альянса.

Кроме того, Трамп сообщил, что на фоне достигнутого понимания принял решение не вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

"Ведутся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу" Гренландии. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере продвижения обсуждений", - отметил он.

Трамп поручил ведение переговоров вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и другим должностным лицам при необходимости. Все они, по словам лидера США, будут отчитываться непосредственно ему.

В интервью CNBC Трамп на просьбу предоставить более подробную информацию о предложении, ответил, что "это немного сложно" и пообещал сделать это позже.

В то же время он отметил, что это соглашение предусматривает права на добычу полезных ископаемых для США, а также предложенную систему противоракетной обороны "Золотой купол".

"Они будут привлечены к "Золотому куполу" и к правам на добычу полезных ископаемых, и мы тоже", - сказал президент США.